Бородин: Макаревичу принадлежит 70 объектов недвижимости в России

Основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич* является владельцем около 70 объектов недвижимости в России. Такие данные в интервью News озвучил Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.

Он считает неправильным то, что музыкант зарабатывает деньги в России, но при этом на Западе дискредитирует нашу страну, президента, политический курс и спецоперацию.

По мнению Бородина, поправка о зачислении денежных средств лиц, признанных в России иноагентами, на спецсчет, позволит исправить эту несправедливость. У людей со статусом иноагентов «все должно быть парализовано», считает глава ФПБК.

Ранее сообщалось о том, что суд в Москве оштрафовал Макаревича на 30 тыс. руб. за отсутствие плашки иноагента.

*Минюстом РФ признан иноагентом.