Суд в Москве оштрафовал Макаревича на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента

Таганский районный суд Москвы оштрафовал российского исполнителя, лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* за отсутствие плашки о статусе иностранного агента. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщила пресс-служба городских судов.

Отмечается, что сумма штрафа составила 30 тысяч рублей. Артист признан виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 4 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях).

Ранее Макаревич* уже привлекался к ответственности по аналогичной статье. В августе прошлого года Симоновский районный суд столицы назначил певце за правонарушение штраф в размере 35 тысяч рублей.

В сентябре 2022-го года Министерство юстиции РФ внесло Макаревича* в список иностранных агентов. На сайте ведомства было указано, что артист негативной отзывался о российских властях и критиковал начало специальной военной операции РФ на Украине. Подобные высказывания он делал в интервью украинского журналисту Дмитрию Гордону*.

В начале апреля Таганский районный суд Москвы оштрафовал комика Руслана Белого* также за отсутствие плашки иноагента при публикации материалов в социальных сетях. Размер штрафа составил 30 тысяч. По аналогичной статье к административной ответственности привлекались рэпер Оксимирон* (Мирон Федоров*) и певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова*).

Ранее мы сообщали, что российскую журналистку внесли в перечень террористов и экстремистов.

*Минюстом РФ признаны иноагентами