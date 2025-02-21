Макдэвид принес Канаде победу в Турнире четырех наций

Сборная Канады по хоккею стала победителем Турнира четырех наций, в котором принимали участие звезды НХЛ. В финале Канада обыграла сборную США со счетом 3:2.

Счет открыл канадец Нэтан Маккиннон в начале первого периода. Американцы вышли вперед после того, как перед пятаком удачно сыграли Брэди Ткачак и Джейк Сэндерсон. Канадцы выровняли положение благодаря голу Сэма Беннетта, использовавшего тонкий пас Мича Марнера.

Три периода матча не выявили победителя. На восьмой минуте овертайма суперзвезда сборной Канады Коннор Макдэвид получил отличную передачу от все того же Марнера и беспрепятственно бросил в угол ворот.

В решающем матче сборная Канады вновь оказалась сильнее. Напомним, в групповом турнире американцы сумели обыграть своих главных соперников.