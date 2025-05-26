Макдэвид сделал дубль в матче с «Далласом» и возглавил список лучших бомбардиров Кубка Стэнли

«Эдмонтон Ойлерз» разгромили «Даллас Старз» в третьем матче полуфинала Кубка Стэнли со счетом 6:1 и вышли вперед в серии — 2:1.

Лидер «Нефтяников» Коннор Макдэвид сделал дубль и вышел на первое место среди бомбардиров в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. На счету нападающего 22 (5+17) очков, и он на один балл опережает Микко Рантанена из «Далласа».

Также двумя голами в матче отметился Зак Хайман, по одной шайбе забросили Эван Бушар и Джон Клинберг. Эвандер Кейн и Райан Ньюджент-Хопкинс отдали по три голевые передачи. У «Далласа» отличился Джейсон Робертсон.

В финале Восточной конференции «Флорида» лидирует в серии с «Каролиной» — 3:0. Если «Эдмонтон» и «Флорида» пройдут своих соперников, противостояние между ними станет повторением прошлогоднего финала. Тогда «Флорида» выиграла серию из семи матчей и впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.

Ранее стало известно, что сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею, обыграв в финале Швейцарию.