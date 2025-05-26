Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею 65 лет спустя

Сборная США в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира по хоккею. Две предыдущие победы датируются далекими 1933 и 1960 годами.

В финале турнира, который проходил в Швеции и Дании, американская сборная обыграла команду Швейцарии. Единственную шайбу в овертайме забросил нападающий «Баффало Сейбрз» Тейдж Томпсон.

Одним из героев матча стал швейцарский голкипер Леонардо Дженони, который на протяжении всей игры творил чудеса, а во втором периоде не позволил Конору Гарланду реализовать буллит.

Сборная Швейцарии во второй раз подряд завоевала серебряные медали. Бронза досталась сборной Швеции, обыгравшей команду Дании со счетом 6:2.

Сборная России пропустила уже четвертый чемпионат мира из-за отстранения ИИХФ в связи с ситуацией на Украине. Сборная России/СССР 27 раз выигрывала золото чемпионата мира, больше только у канадцев (28).