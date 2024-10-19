Малахов рассказал о незаурядных качествах своего сына
Фото: [rutube.ru / Малахов прямой эфир]
Телеведущий Андрей Малахов тщательно скрывает личную жизнь, но недавно он все же решил поделиться информацией о своем шестилетнем наследнике Александре.
Как сообщает vokrug.tv, сын Малахова обладает незаурядными качествами.
Мальчик растет очень любознательным и иногда задает отцу сложные вопросы.
Александр – разносторонний ребенок: он занимается плаванием, танцами, музыкой, лепкой, рисованием, изучает английский язык и музыку.
Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева стараются оградить сына от внимания общественности. Иестно, что он учится в престижной частной школе, год обучения в которой обходится его родителям более чем в миллион рублей.
Ранее в ГЖД отреагировали на жалобу телеведущего Малахова из-за задержки поездов.