Маленькую дочь Хюррем из «Великолепного века» захейтили за «Машу и Медведя»
Фото: [Социальные сети]
Турецкая актриса Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан в сериале «Великолепного века», удивила поклонников необычной стилизацией дня рождения дочери. Как оказалось, Лили Кои, которой исполнилось три года, обожает российский мультфильм «Маша и Медведь».
Мимо столь необычной идеи не смогли пройти некоторые украинцы. То ли из зависти, то ли из злости они оставили массу агрессивных комментариев в адрес Узерли.
Нашествие «щирых»
«Все украинцы в ней окончательно разочаровались. Можно было не показывать и не рекламировать мультфильм из страны-террориста. Лучше оставайтесь с Украиной! Смерть врагам», — заявила одна из недовольных пользовательниц.
Разочарованием поделилась и другая дама.
«Как можно пропагандировать российскую культуру? Ее давно пора отменить во всем мире! Это точно отписка», — сообщила украинка.
Фото: [Социальные сети]
В обиду не дали
Фанатки из РФ, в свою очередь, встали на сторону звезды и отечественного мультфильма и его маленькой поклонницы.
«Дочери Мерьем всего 3 годика, и ей нравится лучший мультфильм в мире. Это просто детский праздник, что вам сделал ребенок? Видимо, малышка должна была кричать нацистские лозунги вместо этого», — задалась вопросом одна из россиянок.
Другая женщина напомнила украинкам, что у Мерьем тоже есть функция перевода комментариев. А значит желчь, которая полилась в сторону невинного ребенка и актрисы, заметила и сама Узерли.
«Очень надеюсь, что после этого дня рождения она пересмотрит свое отношение к Украине, если еще не сделала этого», — подчеркнула интернет-пользовательница из РФ.
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