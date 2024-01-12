Маленькую дочь Хюррем из «Великолепного века» захейтили за «Машу и Медведя»

Турецкая актриса Мерьем Узерли, исполнившая роль Хюррем-султан в сериале «Великолепного века», удивила поклонников необычной стилизацией дня рождения дочери. Как оказалось, Лили Кои, которой исполнилось три года, обожает российский мультфильм «Маша и Медведь».

Мимо столь необычной идеи не смогли пройти некоторые украинцы. То ли из зависти, то ли из злости они оставили массу агрессивных комментариев в адрес Узерли.

Нашествие «щирых»

«Все украинцы в ней окончательно разочаровались. Можно было не показывать и не рекламировать мультфильм из страны-террориста. Лучше оставайтесь с Украиной! Смерть врагам», — заявила одна из недовольных пользовательниц.

Разочарованием поделилась и другая дама.

«Как можно пропагандировать российскую культуру? Ее давно пора отменить во всем мире! Это точно отписка», — сообщила украинка.

Фото: [ Социальные сети ]

В обиду не дали

Фанатки из РФ, в свою очередь, встали на сторону звезды и отечественного мультфильма и его маленькой поклонницы.

«Дочери Мерьем всего 3 годика, и ей нравится лучший мультфильм в мире. Это просто детский праздник, что вам сделал ребенок? Видимо, малышка должна была кричать нацистские лозунги вместо этого», — задалась вопросом одна из россиянок.

Другая женщина напомнила украинкам, что у Мерьем тоже есть функция перевода комментариев. А значит желчь, которая полилась в сторону невинного ребенка и актрисы, заметила и сама Узерли.

«Очень надеюсь, что после этого дня рождения она пересмотрит свое отношение к Украине, если еще не сделала этого», — подчеркнула интернет-пользовательница из РФ.

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