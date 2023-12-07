«Пытается развернуть парус»: Лобода напоролась на гнев Украины и России

Поп-исполнительница Светлана Лобода, активно поддерживающая Украину и пообещавшая петь только на украинском языке, забыла о своих словах. Она выпустила русскоязычную композицию, чем вызвала недовольство всех сторон сразу.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил столь неожиданное решение певицы.

Все деньги в России

«Она просто поняла, что монетизировать свое творчество с ориентиром на Украину или на Запад она не может. Сколько бы Лобода ни выпускала треков — она невостребована там, концерты слабо идут, треки не монетизируется», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Самая обширная аудитория, продолжил он, благодаря которой артистка и стала действительно популярной, находится в России.

«Теперь она пытается развернуть парус в сторону России, но здесь возникает огромный вопрос. Лобода заявляла в своих соцсетях, что поддерживает в конфликте Украину, занималась благотворительностью в пользу украинской стороны», — напомнил эксперт.

Фото: [ Рамиль Ситдиков/©РИА Новости ]

Не позволим заработать

Лобода и до сих пор, добавил критик, собирает и отправляет деньги на поддержание ВСУ, поэтому ее творчество, которое монетизируется на территории Российской Федерации, стоит игнорировать. Граждане не должны уделять такое огромное внимание ей и ее песням, чтобы они не приносили дохода.

«Любое прослушивание, любое скачивание — оно монетизируется. А каждая копейка, полученная Лободой, будет отправлена на ту сторону, против которой сражаются наши ребята», — подчеркнул Рудченко.

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