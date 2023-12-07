«Пытается развернуть парус»: Лобода напоролась на гнев Украины и России
Фото: [Екатерина Лызлова/©РИА Новости]
Поп-исполнительница Светлана Лобода, активно поддерживающая Украину и пообещавшая петь только на украинском языке, забыла о своих словах. Она выпустила русскоязычную композицию, чем вызвала недовольство всех сторон сразу.
Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил столь неожиданное решение певицы.
Все деньги в России
«Она просто поняла, что монетизировать свое творчество с ориентиром на Украину или на Запад она не может. Сколько бы Лобода ни выпускала треков — она невостребована там, концерты слабо идут, треки не монетизируется», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Самая обширная аудитория, продолжил он, благодаря которой артистка и стала действительно популярной, находится в России.
«Теперь она пытается развернуть парус в сторону России, но здесь возникает огромный вопрос. Лобода заявляла в своих соцсетях, что поддерживает в конфликте Украину, занималась благотворительностью в пользу украинской стороны», — напомнил эксперт.
Фото: [Рамиль Ситдиков/©РИА Новости]
Не позволим заработать
Лобода и до сих пор, добавил критик, собирает и отправляет деньги на поддержание ВСУ, поэтому ее творчество, которое монетизируется на территории Российской Федерации, стоит игнорировать. Граждане не должны уделять такое огромное внимание ей и ее песням, чтобы они не приносили дохода.
«Любое прослушивание, любое скачивание — оно монетизируется. А каждая копейка, полученная Лободой, будет отправлена на ту сторону, против которой сражаются наши ребята», — подчеркнул Рудченко.
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