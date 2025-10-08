Малкин отдал две результативные передачи в матче против «Рейнджерс»

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал регулярный чемпионат. В матче первого дня «Питтсбург Пингвинз» в гостях обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0.

В конце первого периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин ассистировал Джастину Брезо, который с близкого расстояния переправил шайбу в ворота Игоря Шестеркина.

Российский голкипер больше не пропускал — две шайбы «Питтсбург» забросил в пустые ворота, при этом Малкин вновь отличился передачей на Брезо. Шестеркин, совершив 27 сейвов, был признан третьей звездой матча.

Форвард «Рейнджерс» Арсений Панарин отметился двумя бросками и заработал показатель полезности «минус три».

Ранее стало известно, что нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подписал новый контракт с клубом.