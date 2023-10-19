Малкин вошел в тройку лучших российских снайперов за всю историю НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз», что вывело его на третье место среди российских снайперов за всю историю НХЛ.

Малкин открыл счет уже на первой минуте встречи. Правда, его команде это не помогло – она уступила в матче со счетом 3:6.

Центрфорвард «Питтсбурга» добрался до отметки в 474 шайбы и опередил на один балл Александра Могильного. Впереди только завершивший карьеру Сергей Федоров (483), которого Малкин вполне может обойти уже в этом сезоне, и недостижимый Александр Овечкин (822).

37-летний Малкин ударно начал новый сезон. В первых четырех матчах за «Питтсбург» он набрал 7 (3+4) очков.