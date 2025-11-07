Малкин выложил фото с Овечкиным после матча «Питтсбурга» и «Вашингтона»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 5:3.

Главные российские ветераны НХЛ Евгений Малкин и Александр Овечкин в очередной раз сыграли друг против друга. Овечкин отметился двумя результативными передачами, Малкин записал на свой счет один ассист.

После матча Малкин выложил в соцсетях их совместную с Овечкиным фотографию. На ней форвард «Питтсбурга» держит свитер Овечкина и наоборот.

На старте сезона 39-летний Малкин остается лучшим бомбардиром среди российских игроков НХЛ с 20 (3+17) очками. В активе 40-летнего Овечкина 10 (3+7) очков.

В матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1) Александр Овечкин забросил свою 900-ю шайбу в НХЛ. Такой отметки не достигал ни один хоккеист в истории лиги.