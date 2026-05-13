«У меня подкосились ноги, и я упала»: Елена Малышева рассказала о происшествии на тренировке

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что упала во время тренировки в тренажерном зале. Инцидент произошел на занятии по сайклингу — интенсивной кардиотренировке на велотренажере. Своей историей она поделилась в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

По словам Малышевой, спустя 15 минут после начала занятия она почувствовала себя настолько плохо, что решила прекратить упражнения. Когда ведущая попыталась слезть с велосипеда, у нее подкосились ноги, и она упала рядом. Малышева призналась, что буквально отползала от тренажера, и у нее нет слов, чтобы описать, насколько тяжелым было ее состояние.

Телеведущая не уточнила, что именно стало причиной резкого ухудшения самочувствия — возможно, сказались высокая интенсивность нагрузки или индивидуальная реакция организма. Малышева регулярно пропагандирует здоровый образ жизни и физическую активность, однако этот случай показал, что даже подготовленные люди могут столкнуться с неожиданными трудностями во время спорта. Она не давала рекомендаций зрителям на основе произошедшего, а лишь поделилась личным опытом. Выпуск программы доступен на сайте Первого канала.

