Мама фигуристки Костылевой обвинила Плющенко в подрывной работе

Ирина Костылева, мама чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, в очередной раз набросилась с обвинениями в адрес тренера спортсменки Евгения Плющенко.

Ирина написала в соцсетях, что у Елены не получаются даже те элементы, которые ранее давались ей легко. Она заявила, что Плющенко «ведет подрывную работу по развалу Лены». Активная родительница заявила, что ее 13-летняя дочь будет тренироваться в другом месте.

«Полтора года были верны ему. Придется снять пояс верности, будем заниматься на стороне», — написала Ирина Костылева.

Ранее она заявила, что Елена завершила сезон с травмами. В их получении Ирина обвинила Плющенко.