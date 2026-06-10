В Братске осквернили фонтан: стало известно, при чем здесь отсутствие общественных туалетов

В Братске разгорелась нешуточная история, объединившая нелепый поступок, испорченный фонтан и давнюю городскую проблему. Трое местных жителей 21, 23 и 28 лет попали на камеру в тот момент, когда использовали городской фонтан вместо туалета. Инцидент случился в начале июня, и глава города Александр Дубровин, увидев видео, немедленно обратился в полицию. К 9 июня нарушителей нашли, протоколы составили, а сами молодые люди уже успели извиниться перед горожанами — теперь уже в отделении. Об этом сообщают Argumenti.ru .

С одной стороны, поступок, мягко говоря, неэстетичный и подпадает под статью о мелком хулиганстве. Фонтан после этого пришлось чистить и дезинфицировать, а заодно вылавливать оттуда битое стекло и палки, которые туда накидали другие граждане. Штрафа «герои» этого видео, безусловно, заслужили. Но если копнуть глубже — возникает резонный вопрос: а как в Братске обстоят дела с общественными туалетами? Не пришлось ли парням искать спасения в фонтане потому, что единственная уборная в радиусе километра закрыта на ключ или ее просто не существует?

Проблема известна всем: во многих российских городах найти работающий общественный туалет — квест с непредсказуемым финалом. Особенно если «приперло» жестко, а до ближайшего «нужника» бежать полквартала. Власти часто не утруждают себя этим хлопотным и затратным делом, вычерчивая общественные уборные из списка жизненно важных объектов. Но ведь люди — не бездомные собачки, они не могут делать свои дела где попало без последствий для совести и штанов.

Напрашивается предложение, которое звучит уже много лет: штрафовать не только «ссыкунов», но и глав администраций, если в обозримом пространстве нет ни одной работающей кабинки. Денег на фонтаны и их дезинфекцию у города хватает, а на нормальные туалеты — нет. Возможно, когда ответственность станет общей и двусторонней, проблема сдвинется с мертвой точки. Пока же в Братске, как и в сотне других городов, люди вынуждены либо терпеть, либо нарушать закон. И фонтан в очередной раз принимает удар на себя.

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