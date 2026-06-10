Классика и экзотика: стало известно, какие имена давали новорожденным в Рязанской области

Рязанские родители в первые пять месяцев 2026 года подтвердили: классика не стареет. Самым популярным женским именем в регионе стала Анна, а среди мужских безоговорочно лидирует Михаил. Вслед за ними уверенно держатся Варвара, София, Мария — у девочек, и Александр, Артем, Иван — у мальчиков. Традиционные русские имена чувствуют себя прекрасно и не собираются уступать трон. Об этом сообщает издание 7info .

Однако по-настоящему интригует не топ-3, а редкости, которые встречаются по одному-два раза на всю область. Мальчиков в этом году нарекли Агнием, Гаспаром, Добрыней, Лукой и Яробором. Звучит как список героев эпического фэнтези, но это реальные имена в рязанских свидетельствах о рождении.

Девочкам достался еще более витиеватый набор. В 2026-м здесь появились Аполлинария, Весения, Венеция, Лисандра и Юстиния. Некоторые напоминают античные или вовсе выдуманные, но факт остается фактом: фантазия родителей не знает границ.

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