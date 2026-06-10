«Это убивает быстрее, чем сам перегрев». Главная ошибка хозяев при спасении питомца от теплового удара

Если вовремя не помочь домашнему животному при тепловом ударе, это может привести к серьезным поражениям сердца, почек, печени и головного мозга. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» сообщила ветеринарный врач Елена Фроленко.

К первым симптомам перегрева специалист отнесла учащенное дыхание, выраженную одышку, обильное выделение слюны, вялость и покраснение слизистых оболочек. При тяжелой форме у питомцев наблюдаются рвота, нарушение координации движений, судороги и обморок — в таких случаях требуется экстренная доставка животного в клинику.

При незначительном перегреве следует как можно быстрее переместить питомца в прохладное место или густую тень. Врач предостерегла: нельзя обливать животное ледяной водой или класть на него лед. Это провоцирует спазм сосудов и лишь усугубляет состояние.

Вместо этого ветеринар рекомендовала смочить прохладной водой живот, паховую область, подмышки и лапы, накрыть питомца влажными полотенцами и предложить немного питьевой воды. Даже после улучшения самочувствия животное надо показать врачу, так как осложнения могут возникнуть спустя несколько часов.

Для профилактики в домашних условиях стоит использовать охлаждающие коврики, следить за температурой воздуха и ставить несколько емкостей со свежей прохладной водой. В жаркие дни лучше сократить длительные прогулки и активные игры, а также наблюдать за дыханием питомца и его стремлением лечь на прохладную поверхность.

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