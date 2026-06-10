Звонки коллекторов: юрист раскрыла, когда они становятся поводом для обращения в прокуратуру

Коллекторы — это не бандиты с улицы, а профессиональные взыскатели долгов, чья деятельность сегодня жестко регламентирована федеральным законом. Однако на практике их методы часто граничат с психологическим давлением, и главный козырь здесь — страх. Вас могут атаковать звонками даже в том случае, если вы просто случайно указаны как родственник или знакомый должника. Человек начинает жить под постоянным прессингом, хотя по закону этого происходить не должно. По словам юриста Натальи Огановой, после изменений законодательства 2025–2026 годов защищаться стало проще, но для начала нужно усвоить главное правило: если коллектор угрожает — он уже нарушил закон. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Она подчеркнула, что это не страшилка, а юридический факт. Для взыскателей установлены строгие лимиты: звонить можно не чаще раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Личные встречи и вовсе допустимы не чаще одной в семь дней. Любое превышение этих цифр — повод жаловаться.

Юрист пояснила, что делать при навязчивых звонках. В первую очередь не бояться и не молчать. Фиксируйте время звонков, записывайте разговоры и требуйте назвать данные специалиста. Помните: коллектор обязан представиться и сообщить, по какому договору работает. Угрозы физической расправой, порчей имущества или звонки по ночам — это прямая дорога в прокуратуру и к судебным приставам, которые теперь очень активно контролируют реестр профессиональных взыскателей.

По ее мнению, страх коллектора работает только до тех пор, пока вы не знаете закона. На самом деле это не всесильные монстры, а люди в строгих рамках. Как только вы перестаете бояться и начинаете действовать по правилам — фиксировать нарушения и писать жалобы, — психологическое давление рассыпается. Буква закона сегодня на стороне того, кто не прячет голову в песок.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе коллекторы нацелились на подростков после смерти их отца.