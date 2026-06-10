Медвежья болезнь и фастфуд: стало известно, почему молодые люди страдают синдромом раздраженного кишечника

Синдром раздраженного кишечника (СРК) в России стремительно молодеет: врачи все чаще ставят этот диагноз двадцатилетним. Главный виновник — стресс, который превращает жизнь в постоянное ожидание «сюрпризов» от собственного живота. Проблема оказалась настолько острой, что « Вечерняя Москва » собрала мнения нескольких врачей, чтобы разобраться, почему кишечник вдруг начинает жить своей, не согласованной с хозяином жизнью.

Причины, как выясняется, могут быть самыми разными: от нарушения микрофлоры после антибиотиков или поездки в фастфуд до гипотиреоза и даже приема оральных контрацептивов на основе эстрогенов. Но особенно интересный механизм — так называемая медвежья болезнь, когда резкое движение кишечника провоцируется психологическим воздействием. И до тех пор, пока травмирующий фактор не исчезнет, человек будет мучиться. Врачи также предупреждают: СРК может оказаться симптомом онкологии, а путешествия в экзотические страны с сомнительной санитарией способны подарить хроническую инфекцию на годы.

Симптомы классические: боль, вздутие, запоры, сменяющиеся внезапными походами в туалет чаще трех раз в сутки. Причем облегчение наступает только после посещения уборной. Но главные страдания — психологические. Человек не может вести нормальную социальную жизнь, постоянно тревожится, прислушивается к себе. И тут самый тревожный звоночек: нелеченый синдром раздраженного кишечника повышает риск рака кишечника и может привести к воспалительным заболеваниям органа или хроническим болезням печени.

Гастроэнтерологи предлагают двухступенчатую систему. Первое — исключить продукты-раздражители вроде лука и чеснока, второе — работать со стрессом. Причем совет «не волнуйся» здесь не работает. Помогают йога, дыхательные практики, цигун — все то, что снижает уровень нервного напряжения. Из лекарств — спазмолитики для снятия боли и нормализации перистальтики. Если и они бессильны, назначают нейромодуляторы — препараты, которые работают на высшем уровне регуляции нервной системы. И, как утверждают врачи, показывают отличные результаты. Главное — не запускать и не терпеть, потому что за раздраженным кишечником могут скрываться куда более серьезные проблемы.

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