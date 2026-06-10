Контрафакт госконтрактов: в Госдуме предложили уголовный срок за фальсификат продуктов в бюджетных учреждениях

В Госдуме предложили отправлять за решетку до пяти лет тех, кто поставляет подделку в школы, детсады и больницы. Такую инициативу озвучил первый зампред комитета по безопасности Юрий Афонин. Речь идет не просто о некачественных товарах, а о системном мошенничестве, когда вместо сливочного масла в соцучреждения попадает спред, а дети и пациенты получают фальсификат. Об этом сообщает NEWS.ru .

Сейчас депутаты хотят прописать в Уголовном кодексе отдельный состав: поставки контрафакта государственным и муниципальным учреждениям. За это предполагается штраф от 5 до 15 млн рублей либо реальный тюремный срок от трех до пяти лет. Параллельно ужесточат наказание за производство, перевозку и сбыт немаркированной продукции — в том числе алкоголя и табака. Если этим занимается организованная группа, штраф вырастет до 10 млн. По мнению Афонина, гуманность в законодательстве хороша в меру, а бизнес, который сознательно экономит на здоровье людей, должен отвечать по всей строгости.

Парламентарий отметил, что главный посыл изменений — защитить обычных граждан, особенно детей и пожилых, которые не могут выбрать поставщика сами. Госконтракты, уверен депутат, должны быть зоной абсолютной честности. Многомиллионные штрафы и перспектива реального заключения призваны радикально охладить пыл дельцов, которым раньше, возможно, казалось, что фальсификат сойдет с рук.

По его мнению, в итоге если закон примут, бюджетные учреждения перестанут быть легкой добычей для поставщиков подделок. Ответственность станет не просто финансовой, а уголовной — с риском лишиться свободы на пять лет. По замыслу авторов, такие меры должны наконец превратить борьбу с контрафактом в социальных учреждениях из декларации в реальную практику, где больно бьют не по карману, а по самой возможности продолжать бизнес.

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