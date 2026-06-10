Молчаливое «я с тобой»: зоопсихолог определила главный сигнал кошачьей любви

Зоопсихолог Светлана Капустина в разговоре с NEWS.ru развенчала популярный миф: если кошка не трется у ног и не запрыгивает на колени, это вовсе не значит, что она равнодушна к хозяину. Настоящий признак любви намного проще и тише: питомец просто стремится находиться в той же комнате, что и человек. Ему не нужны постоянные тактильные контакты — достаточно просто делить с вами общее пространство.

По ее словам, молчаливое «я здесь с тобой» — один из самых сильных сигналов доверия. Но есть и другие маркеры, которые владельцы часто неправильно считывают. Например, кошка встречает вас у двери, когда вы возвращаетесь домой. Или начинает нежно покусывать и вылизывать ваши руки — это не укусы и не агрессия, а проявление глубокой привязанности. Отдельный жест высшего доверия — когда питомец приносит вам «добычу». Деревенские кошки могут оставить на пороге мышку или птичку, а городские — торжественно перетащить свою любимую игрушку на хозяйскую кровать.

Эксперт добавила, что кошачья любовь часто негромкая и уютная, она проявляется не в лавине обниманий, а в выборе находиться рядом. Если ваш пушистый друг просто лежит в углу той же комнаты, где работаете или отдыхаете вы, поздравьте себя — вы ему действительно дороги. А покусывания, встреча у двери и добыча в виде плюшевой мышки на подушке — лишь дополнительные главы в этой книге кошачьей нежности.

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