Путин разрешил Центробанку и инкассаторам самим сбивать дроны: подавлять сигнал, повреждать и уничтожать самостоятельно

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет Центробанк, организации спецсвязи и инкассаторские службы правом самостоятельно бороться с беспилотниками. Теперь они могут подавлять сигнал управления дронами, повреждать и даже уничтожать их — без согласования с армией или Росгвардией. Документ вступил в силу немедленно. Об этом сообщает Lenta.ru.

На портале официального опубликования правовых актов появился закон, подписанный главой государства. Речь идет о расширении полномочий для защиты критически важных объектов. Центральный банк, организации специальной почтовой связи и инкассаторы получают право самостоятельно пресекать атаки беспилотных летательных аппаратов. Для этого разрешается применять средства радиоэлектронной борьбы (подавление сигнала), а также механические приспособления для повреждения или уничтожения дронов.

Приоритетная задача — защита объектов Центробанка на всей территории России. Законодатели исходили из того, что ждать прибытия военных или полиции при атаке БПЛА некогда. Счет идет на секунды. Нововведение позволит дежурным сменам на местах оперативно реагировать на угрозы. Аналогичные нормы уже действуют для некоторых других ведомств. Теперь очередь дошла до финансовой системы.

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