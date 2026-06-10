«Холодок против ангины». Врач разрешила есть мороженое при ОРВИ, но с одной оговоркой
Врач Кашух: мороженое при простуде временно облегчает боль в горле
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Елена Шаяхметова]
Употребление мороженого в период простуды способно временно снизить болевые ощущения в горле благодаря местному анестезирующему эффекту. Такой информацией с NEWS.ru поделилась врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
Холод провоцирует сужение сосудов слизистой оболочки, что уменьшает отек и делает боль менее выраженной. Аналогичный принцип специалисты нередко используют после тонзиллэктомии или сложных стоматологических вмешательств. Если человеку нравится есть десерт и его общее состояние не ухудшается, небольшая порция продукта вреда не причинит.
Тем не менее гастроэнтеролог подчеркнула: сладкое лакомство не способно вылечить инфекцию и не должно заменять прописанные врачом препараты. Мороженое рекомендуется есть медленно, чтобы избежать чрезмерного переохлаждения горла. При усилении дискомфорта от употребления десерта от него лучше отказаться полностью.
Кроме того, специалист предупредила о высоком содержании сахара в данном продукте. Этот ингредиент способен вызывать дополнительное раздражение воспаленной слизистой, а также ускорять размножение патогенной микрофлоры.
Ранее врачи Подмосковья рассказали, сколько мороженого можно есть детям и взрослым.