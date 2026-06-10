«Холодок против ангины». Врач разрешила есть мороженое при ОРВИ, но с одной оговоркой

Употребление мороженого в период простуды способно временно снизить болевые ощущения в горле благодаря местному анестезирующему эффекту. Такой информацией с NEWS.ru поделилась врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Холод провоцирует сужение сосудов слизистой оболочки, что уменьшает отек и делает боль менее выраженной. Аналогичный принцип специалисты нередко используют после тонзиллэктомии или сложных стоматологических вмешательств. Если человеку нравится есть десерт и его общее состояние не ухудшается, небольшая порция продукта вреда не причинит.

Тем не менее гастроэнтеролог подчеркнула: сладкое лакомство не способно вылечить инфекцию и не должно заменять прописанные врачом препараты. Мороженое рекомендуется есть медленно, чтобы избежать чрезмерного переохлаждения горла. При усилении дискомфорта от употребления десерта от него лучше отказаться полностью.

Кроме того, специалист предупредила о высоком содержании сахара в данном продукте. Этот ингредиент способен вызывать дополнительное раздражение воспаленной слизистой, а также ускорять размножение патогенной микрофлоры.

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