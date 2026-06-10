«Историю России нельзя переписывать»: в СПЧ назвали русофобию угрозой суверенитету страны

Член СПЧ Кирилл Кабанов сделал жесткое заявление о роли русского народа как фундаментальной опоры российского суверенитета. По его словам, любые попытки переписать историю, принизить значение русской культуры или навязать ложные нарративы — это не просто идеологические споры, а прямая угроза существованию страны. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он напоминает историческую аксиому, которая сегодня часто замалчивается: «Будет хорошо русским, будет хорошо всем». Эта формула, по его убеждению, проверена веками — от Российской империи до Советского Союза. Но роль русских он не сводит к демографии или налогам. Дело не в том, что их больше 80 процентов и они больше воюют и платят. Суть в другом: русский язык и русская культура стали связующим звеном для всех народов России.

Чтобы проиллюстрировать эту мысль, Кабанов приводит конкретный пример, который в современных дискуссиях часто опускают. Он рассказывает, как на дискуссиях с жителями Средней Азии — киргизами, казахами — задает простой вопрос: кто построил первые мечети на их земле? Ответ — царь-батюшка на российские деньги. До этого мечетей не было. Образование, развитие, инфраструктура — все это пришло вместе с русским народом. Благодаря этому выросла целая национальная элита.

Однако сегодня, констатирует Кабанов, эту историческую правду целенаправленно уничтожают. Он использует яркую метафору: люди, забывшие свою историю, становятся как укушенные вампирами — агрессивными русофобами, чья задача сводится к одному: уничтожать. И цель врагов здесь предельно ясна — ликвидация России как цивилизации. На протяжении веков Запад не отказывается от этой идеи, потому что русский мир со своим мнением, позицией и ценностями постоянно мешает, «встревает».

По его словам, мягкотелость и бесконечные уступки в этой ситуации недопустимы. Нас будут пытаться уничтожать всегда, до тех пор, пока мы не станем максимально сильными и не научимся жестко огрызаться. Россия не может существовать в отрыве от русской культуры и языка. Можно сохранить территорию, но без русского мира самой России просто не будет. И этот тезис, по его мнению, нужно не обсуждать, а принимать как данность.

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