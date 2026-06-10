В Москву идет холодный фронт: синоптик рассказал, когда покинет столичный регион аномальная жара

Жителям столичного региона осталось потерпеть совсем немного: аномальная жара, измотавшая многих, уходит. Синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео» сообщил, что первое серьезное похолодание начнется уже в воскресенье, 14 июня. Столбики термометров опустятся до комфортных 24–29 градусов, что на первый взгляд и не назовешь холодом, но после изнуряющего зноя это ощущается как глоток свежего воздуха. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, настоящая передышка случится в начале новой недели. С понедельника по среду, с 15 по 17 июня, температура упадет до 18–23 градусов тепла. Причина — приход холодного атмосферного фронта с северо-запада, который принесет с собой не только прохладу, но и вероятные дожди. По словам Ильина, такая погода может задержаться в столице до конца следующей недели, так что торопиться убирать зонты и легкие куртки пока не стоит.

Метеоролог добавил, что тем не менее расслабляться надолго не придется. Уже в третьей декаде июня воздух снова прогреется до привычных 24–29 градусов. То есть лето вернется, но уже без той аномальной агрессии, которая изматывала горожан в первой половине месяца. Итог такой: ближайшие дни — терпим, с воскресенья — выдыхаем и наслаждаемся прохладой, а к концу месяца снова готовимся к настоящему летнему теплу. И, главное, без рекордов.

Ранее эксперт Гидрометцентра Макарова заявила, что летний зной установится в Московском регионе до выходных.