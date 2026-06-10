Очередное военное преступление киевского режима. В Луганской Народной Республике украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Внутри Renault Logan находились трое мирных жителей — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 годов рождения. Все они госпитализированы с серьезными ранениями. Атака произошла средь бела дня в районе автовокзала. Об этом сообщает Lenta.ru.

Правительство ЛНР сообщило о новом ударе со стороны Вооруженных сил Украины. Днем, когда на улицах было много людей, дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль Renault Logan. Машина находилась в районе автовокзала. Внутри — трое мирных жителей: пожилой мужчина и двое несовершеннолетних (2010 и 2015 года рождения). Все получили серьезные ранения. Их экстренно доставили в больницу. Медики борются за жизни пострадавших.

Киевская сторона традиционно не комментирует удары по гражданским объектам и мирному населению. Однако российские следователи фиксируют очередное нарушение международного гуманитарного права. Умышленное нападение на гражданских лиц — военное преступление. Дети, ставшие жертвами, не участвуют в боевых действиях. Их вина только в том, что они оказались на пути украинского дрона.

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