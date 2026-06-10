Мороженое от боли в горле: гастроэнтеролог назвала неочевидную пользу этого лакомства при простуде

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru неожиданно порадовала любителей сладкого: мороженое при простуде действительно может помочь, но не стоит бежать в аптеку за рожком вместо таблеток. Холодное лакомство работает как местный анестетик: оно сужает сосуды в горле, уменьшает отек и на время приглушает боль. Тот же принцип работает после удаления миндалин или сложных стоматологических процедур, где лед или холодное помогают справляться с дискомфортом.

По ее словам, тем не менее ключевое слово здесь — «аккуратно». Если при простуде вам хочется мороженого, и после него самочувствие не ухудшается, небольшая порция не навредит. Но есть его нужно медленно, чтобы не переохладить горло. И внимательно следить за реакцией: если боль усилилась или появился выраженный дискомфорт, от сладости лучше временно отказаться.

Главный посыл, который подчеркивает врач: мороженое — не лекарство. Оно не борется с инфекцией, не укорачивает срок болезни и уж точно не заменяет назначенное лечение. Более того, сладкие сорта содержат много сахара, который у некоторых пациентов раздражает воспаленную слизистую и может даже подстегнуть рост вредных бактерий.

По ее мнению, если очень хочется и больно не становится — пара ложек мороженого при простуде допустима как приятный бонус к основному лечению. Но рассчитывать на него как на панацею или, тем более, заменять им прописанные врачом средства не стоит. Это скорее способ чуть легче пережить симптомы, а не победить болезнь.

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