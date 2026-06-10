Жилье и подъемные: в Госдуме рассказали, что может остановить отток молодых медиков

Депутат Сергей Миронов в интервью NEWS.ru предложил способ, как остановить отток молодых врачей из профессии: государство должно начать компенсировать выпускникам медуниверситетов аренду жилья. Потому что без крыши над головой и достойных денег все красивые рекомендации Минздрава — просто бумажки.

Сейчас, в конце учебного года, ведомство отчитывается о «бесшовном привлечении» студентов через наставничество. Но, по мнению Миронова, новоиспеченному врачу будет все равно на эти схемы, если его отправляют в общагу или — того хуже — в ночлежку. Да, Минздрав рапортует, что в 2025-м жилищные условия улучшили 50 тыс. медиков, но политик предупреждает: дальше статистика неизбежно поползет вниз, если ничего не менять. Самый прямой и честный вариант, когда нет служебных квартир, — просто оплачивать съемное жилье.

По его словам, к тому де жильем дело не ограничивается. Второй важнейший блок — зарплаты. Миронов напоминает, что в большинстве регионов доходы врачей далеки от обещанного майским указом президента 2012 года двукратного размера средней зарплаты по региону. И бюджет здравоохранения пока не дает надежды на стабильный рост. Поэтому партия предлагает комплекс мер: адресные подъемные выплаты, налоговые послабления для выпускников-отличников и региональные льготы, которые не зависят от прописки молодого специалиста. Иначе, если привязываться к месту регистрации, теряется весь смысл поддержки.

Парламентарий резюмировал, что, пока молодому врачу негде жить и не на что нормально существовать, никакие «наставничества» и «бесшовные переходы» его в больнице не удержат. Проблема не в отсутствии рекомендаций, а в конкретных деньгах и квадратных метрах. По замыслу Миронова, компенсация аренды жилья в связке с подъемными и льготами — это та самая реальная опора, которая способна переломить тенденцию бегства кадров из провинциального здравоохранения.

Ранее сообщалось, что свыше 17,1 тыс. медицинских работников получают компенсацию за аренду съемного жилья в Московской области.