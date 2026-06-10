Цифровые права вместо пластика: эксперт предложил отменить штрафы за забытые дома автоправа

Переход на полную цифровую проверку водительских документов — не фантастика, а почти свершившийся факт. Автоэксперт Егор Васильев уверен: раз у инспекторов на дороге есть доступ ко всем базам, требовать с водителя пластиковую «корку» или бумажный полис — пережиток прошлого. Тем более что лидер ЛДПР Леонид Слуцкий уже предложил главе МВД отменить штрафы для тех, кто забыл права дома, но числится в реестрах честным и застрахованным водителем. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, проблема здесь не техническая, а юридическая. Все инструменты давно существуют: мобильные приложения позволяют хранить копии и даже дистанционно передавать право управления другому человеку. Однако по закону электронная копия не равна оригиналу. Вы можете радостно показать инспектору смартфон, но формально это не отменяет обязанности возить с собой бумажку. Получается парадокс: по сути — одно и то же, по закону — нет.

Эксперт подчеркнул, что все же бумажные бланки будут жить еще какое-то время параллельно с цифрой, но их роль постепенно сойдет на нет. Полный отказ от пластика избавит водителей от износа документов и вечного страха «а вдруг забыл дома». Вся информация о человеке уже сегодня помещается в телефоне: «Госуслуги», «Мой налог», банковские и автомобильные сервисы.

По его мнению, техническая возможность отменить физические права есть, общественный запрос — тоже. Осталось лишь подтянуть юридический статус электронных копий до уровня оригиналов. Когда это случится, встреча с инспектором без прав перестанет быть страшным сном и превратится в рутинную цифровую сверку. Главное, чтобы телефон был заряжен.

Ранее депутат Мосгордумы Козлов пообещал россиянам единую квитанцию в смартфоне.