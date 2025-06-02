Миллиардер Джефф Безос подпишет жесткий брачный контракт с невестой перед свадьбой

Составление брачного договора Безоса является довольно сложным процессом только потому, что основатель Amazon — миллиардер, его состояние оценивается в 220 млрд долларов. Над составлением брачного контракта работает целая команда юристов уже несколько месяцев, делая все, чтобы защитить его активы, которые были нажиты до брака.

Фактически, этот контракт уже совсем не контракт, а некая конституция будущих отношений пары. Напомним, что обручились 61-летний Безос и 55-летняя Санчес в 2023 году на яхте в Каннах, и свадьба должна пройти уже в июне. Прошлый развод Безоса стал одним из самых дорогих в истории только потому, что не был заключен брачный контракт, и Маккензи Скотт получила четыре процента акций Amazon.

Напомним, ранее сообщалось о том, что уехавший из РФ миллиардер и трейдер Герко откроет спецшколу математики в Британии.