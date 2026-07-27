«Мама, я хочу уколы для молодости!»: 14-летняя дочь Бони требует вколоть ей пептиды

14-летняя дочь телеведущей Виктории Бони, Анджелина Смерфит, шокировала маму неожиданной просьбой, пишет StarHit. Девочка, которая уже не первый раз удивляет подписчиков своими запросами, на этот раз захотела сделать омолаживающие инъекции.

Анджелина узнала о пептидах для молодости кожи в социальных сетях и даже нашла конкретный препарат, который, по ее словам, не имеет возрастных ограничений. Девочка настаивала на том, чтобы начать процедуры немедленно.

Боня, как и любая заботливая мать, пришла в ужас от такой идеи. Она попыталась объяснить дочери, что пептиды в ее возрасте не просто бесполезны, а могут быть опасными: организм Анджелины еще растет, а клетки делятся.

«Пептид дает коллаген, упругость кожи. У тебя своя упругость кожи. У тебя вырабатывается коллаген натуральным образом. Ты еще ребенок, у тебя клетки делятся», — объяснила Боня.

Но Анджелина не сдавалась. Она продолжала утверждать, что уколы принесут только пользу и никак не навредят. Тогда Виктория попыталась перевести стрелки на отца девочки, Алекса Смерфита, полагая, что тот точно не разрешит такие эксперименты.

«Он мне даже макияж не давал делать до не знаю скольки лет», — ответила девочка.

Более того, как рассказала Виктория, дочь уже знает, где в холодильнике лежат пептиды, и мать пригрозила ей не делать инъекции без разрешения.

В итоге Боня обратилась к своим юным подписчицам с советом не колоть пептиды, пока организм продолжает молодеть и клетки делятся. Она напомнила, что в подростковом возрасте вмешательство в естественные процессы может навредить. А Анджелина, судя по всему, не оставляет надежды на омоложение — и остается только гадать, кто же окажется сильнее в этом споре: настойчивая дочь или мудрая мать.

Ранее сообщалось, что Виктория Боня превратила дочь в копию главной героини сериала «Клон».