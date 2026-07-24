Боня превратила дочь в копию главной героини сериала «Клон»

Телеведущая и блогер Виктория Боня показала подписчикам свою дочь Анджелину в новом образе. 14-летняя девочка предстала перед камерой с ярким макияжем и укладкой, пишет Super.

Сама Боня с восторгом прокомментировала свою работу.

«Энджи, ну-ка повернись! Вау! Как я профессионально кудри накрутила дочке», — воскликнула телеведущая.

Поначалу Анджелина охотно позировала, демонстрируя прическу, но позже расстроилась, когда локоны начали распадаться.

Поклонники активно обсуждали внешний вид девочки. Многие сравнили ее с героинями популярных фильмов и сериалов.

«Похожа на Жади из "Клона"», «Памела в молодости», «Энджи — винтажная девушка», — писали фанаты.

Часть подписчиков похвалила Боню за то, что она позволяет дочери экспериментировать со стилем и проявлять индивидуальность.

Однако нашлись и критики. Некоторые посчитали, что яркий макияж и необычный наряд визуально делают девочку старше.

«Сколько ей лет? 28?», «Почему я не могу рассмотреть в этом стиль? С каких пор рваные колготки — это стиль?», «Намного старше своих лет выглядит», — возмущались пользователи.

Сама Боня пока не отвечает на критику, но, судя по всему, на подобные высказывания она не обращает внимание.

Ранее телеведущая Виктория Боня встала на сторону бывшего мужа, который не захотел давать Анджелине €80.