Мама лыжника Коростелева разнесла судей: медаль на ОИ «подарили» конкуренту сына

На Олимпийских играх в Италии разрастается скандал вокруг результатов мужского скиатлона. Как передает «Чемпионат» , мама российского лыжника Савелия Коростелева, олимпийская призерка Наталья Коростелева, жестко раскритиковала судейство после того, как ее сын финишировал четвертым.

По ее мнению, ключевую роль в этом сыграло несправедливо мягкое наказание для серебряного призера, француза Матиса Деложа, нарушившего правила. Эмоциональная реакция последовала сразу после гонки.

«Нет слов, все трясется, даже стакан воды не могла попить. Четвертое место, в борьбе, но правила у нас никто не отменял. Было жесткое нарушение разметки», — сказала Коростелева в эфире Okko.

Суть претензий заключается в эпизоде перед отметкой 13,3 км, где французский лыжник, по словам экс-спортсменки, «жестко нарушил разметку», срезав дистанцию и перепутав коридоры.

«Француз должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры», — отметила она.

Вместо наказания за нарушение, по решению судей, Матис Деложа получил лишь желтую карточку, что не помешало ему в итоге завоевать серебряную медаль.

Этот инцидент стал центральным в обсуждении итогов одной из самых драматичных гонок Олимпиады, где борьба за медали велась вплоть до финишной прямой. Комментарий Натальи Коростелевой, обладающей большим спортивным авторитетом, привлек внимание к вопросу о возможной судейской ошибке, которая могла изменить распределение мест на подиуме. В официальных протоколах инцидент отмечен, но его трактовка, как видно, устроила не всех участников и экспертов.

