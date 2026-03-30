Мама Овечкина рассказала, что сделает сын в первую очередь после возвращения в Россию

Мама хоккеиста Александра Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина в разговоре с ТАСС ответила на вопрос о возвращении сына в Россию.

Она сообщила, что Александр всегда возвращается в Москву по окончании сезона.

«Что Саша будет делать первым делом, когда приедет? Землю будет целовать, когда выйдет из самолета», — пошутила Татьяна Овечкина.

Клубу «Вашингтон Кэпиталз» осталось провести восемь матчей в регулярном чемпионате. Так как клуб Овечкина на данный момент не попадает в плей-офф, знаменитый хоккеист может прилететь в Москву уже в середине апреля. Заключительный матч регулярки «Столичные» сыграют с «Коламбусом» в ночь на 15 апреля.

У 40-летнего Овечкина заканчивается контракт с «Вашингтоном». Хоккеист еще не принял решения по поводу продолжения карьеры в НХЛ. У российского форварда сохраняется мотивация: Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах и плей-офф. На счету великого канадца 116 шайб, Овечкин отстает на 13 голов.