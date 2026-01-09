«Мама-Россия себя уважает»: лыжница Степанова жестко осадила Польшу и Эстонию за отмену ЧЕ с русскими

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова резко прокомментировала решение Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) об отмене юношеского чемпионата Европы, который должен был пройти в Польше. Причиной отмены стала невозможность получения виз спортсменами из России и Беларуси.

В своем Telegram-канале спортсменка использовала эмоциональные сравнения, осудив текущую спортивную политики европейских стран. Она выразила негодование и непонимание в связи с отменой важного мероприятия.

«Польша и Эстония ведут себя как обиженные дети. Про таких еще говорят «назло маме отморожу уши». Мама-Россия себя уважает и на обиженных воду возит и чемпионаты с собой увозит», — написала Степанова.

Инцидент произошел на фоне противоречивых решений международных спортивных организаций. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить российских атлетов к Играм-2024 в Париже в нейтральном статусе, что привело к участию лишь 15 спортсменов под строгими ограничениями. Ранее, в марте 2022 года, МОК, напротив, советовал федерациям отстранять россиян и белорусов от соревнований. При этом позже появилась новая рекомендация — снять ограничения для молодых спортсменов, оставив определение «юношеских» соревнований на усмотрение федераций.

В настоящее время отмена крупных турниров не только лишает молодых атлетов возможности соревноваться, но и ставит под вопрос экономическую целесообразность их организации для стран-хозяев, теряющих доходы от проведения.

