Мамы в зоне релакса, дети мастерят пряники: как в фудхолле «Центральный» устроили идеальный праздник в честь 8 Марта

В пятницу, 7 марта, пространство фудхолла «Центральный» превратилось в территорию заботы и весеннего настроения. Здесь развернулся масштабный праздник, посвященный Международному женскому дню, главными героинями которого стали мамы, а гостями — их дети. Организаторы постарались создать атмосферу, в которой женщины смогли на время забыть о повседневных хлопотах и посвятить время себе, пока их чада с пользой проводили время.

Фестиваль объединил более 35 экспертов и компаний. Для мам оборудовали особую зону, где можно было отдохнуть и проконсультироваться со специалистами. Пока одни женщины обсуждали волнующие вопросы с психологами и коучами, другие доверяли себя заботам косметологов и массажистов. За здоровьем следили отдельно: и взрослым, и маленьким посетителям проверили осанку.

«Для нас, многодетных мам, такой формат — просто спасение. Обычно на детских праздниках ты постоянно бегаешь за ребенком, а здесь все продумано так, что я смогла на час оставить детей на мастер-классах, пообщаться с психологом и проверить осанку. Выхожу отсюда с новыми силами и праздничным настроением», — поделилась впечатлениями жительница Подольска и участница фестиваля Наталья.

Детская программа получилась не менее насыщенной. Юные гости осваивали песочную анимацию, мастерили поделки из фетра и с азартом расписывали ароматные пряники. Рядом расположились центры развития, языковые школы и студии логики — отличная возможность для мам присмотреть будущие кружки для ребенка.

Даже стоматологи нашли способ говорить с детьми на понятном им языке: в игровой форме рассказали о том, как важно беречь зубы. Отдельная гордость организаторов — участие коррекционного сада для детей с расстройством аутистического спектра, что сделало праздник по-настоящему доступным для всех.

«Развитие детских проектов — это вклад в будущее страны. Через такие события мы помогаем детям раскрывать свой потенциал в очень теплой и поддерживающей обстановке», — отметили организаторы мероприятия Евгения Оксюк и Анастасия Смирнова.

Музыкальное сопровождение, зажигательные танцы с аниматорами и вездесущие ростовые куклы создавали ту самую атмосферу весеннего чуда, которая объединила и детей, и взрослых.

