Живое сердце из роз: в подольском ДК ярко поздравили женщин с 8 марта

В подольском ДК «Машиностроитель» 8 Марта превратилось в настоящий фейерверк талантов. Сотня артистов вышла на сцену, чтобы поздравить прекрасную половину человечества с праздником весны. Концертная программа «Сердечные ноты весны» собрала полный зал зрителей и подарила им полтора часа чистого творчества.

Программа вместила 15 номеров самых разных жанров. Хореографический блок открыли танцоры коллектива «Фристайл» с композициями «Цветочки», «Когда мечты в пути» и «В каждой — Весна». Ансамбль «Климовчанка» зарядил зал народной энергией: зрители увидели «Уральскую плясовую», «Смоленских гусаков» и зажигательный «Венгерский танец». Контраст создал коллектив «Макс-классик» с изящной постановкой «Марионетки», заставившей зрителей замереть.

Вокальную часть вечера обеспечили воспитанники студии «Созвучие» с песнями «Хорошие девчата» и «Счастье есть». Студия Оксаны Евтюшенковой «Конфетти» тоже не подкачала, а сольные выступления Анжелы Черновой, Насти Кокаревой и Анастасии Матюты доказали: в Подольске подрастают звезды. Дуэт Дмитрия Волкова и Даши Бусыревой растрогал публику, а участница театра поэзии «Апплаус» Яна Арутюнян прочла стихи так, что в зале повисла тишина.

Жительница Подольска Татьяна после концерта призналась: впечатлений хватит надолго.

«Концерт прошел на одном дыхании. Очень порадовало разнообразие номеров: и народные танцы, и современные постановки, и трогательные песни. Видно, что артисты вложили душу в каждое выступление. Финальное сердце из роз стало настоящим украшением вечера», — поделилась жительница Подольска Татьяна.

Кульминацией вечера стало финальное действо. Под песню Кирилла Арзамарцева на сцену вышли все участники концерта. Артисты выстроили в центре сцены огромное сердце из живых роз. Зал взорвался аплодисментами — весна в Подольске официально вступила в свои права.

