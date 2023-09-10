«Манчестер Юнайтед» вывел из состава обвиненного в домашнем насилии футболиста
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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально исключил из состава бразильского нападающего Антони «до дальнейшего уведомления».
Антони рассказал, что это решение было совместным. Он заявил о своей невиновности и выразил надежду на скорое возвращение в команду.
Ранее бывшая девушка футболиста Габриэлла Авалин обвинила его в неоднократном домашнем насилии.
23-летний бразилец выступает за «МЮ» с 2022 года. Английский клуб заплатил за него «Аяксу» 95 млн евро.
Вложение получилось не таким эффективным, как рассчитывали в клубе. В 48 матчах во всех турнирах за «МЮ» Антони забил восемь мячей.