Марафон «Лыжня в Лавру» пройдет в Подмосковье в феврале

Марафон «Лыжня в Лавру» пройдет в Подмосковье в День защитника Отечества, сообщили в областном Минспорта. Регистрация на участие в мероприятии уже открылась.

Стартово-финишный городок марафона будет расположен в деревне Нововоронино в Пушкино. Дистанции будут пролегать по одному из главных паломнических маршрутов в стране в Троице-Сергиеву Лавру.

Ожидается, что в марафоне примут участие более тысячи спортсменов. Для них подготовят несколько дистанций в зависимости от возраста. Так, участников 2014-2017 годов рождения ждет дистанция протяженностью в один километр, участников 2008-2013 годов рождения — в три километра. Спортсмены 2007 года рождения и старше смогут преодолеть 12,5 километра. Совершеннолетние участники смогут выбрать дистанцию в 25 или 50 километров.

Всех участников, которые преодолеют выбранные дистанции, ждут памятные медали.