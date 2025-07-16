Мария Кожевникова подтвердила возвращение в «Универ»

Актриса Мария Кожевникова официально подтвердила, что вернется к роли Аллы Гришко в новом проекте «Универ: 15 лет спустя». Об этом она сообщила в своем блоге.

Артистка отметила, что это решение далось ей нелегко. Ключевым фактором его принятия стали теплые воспоминания и любовь к зрителям.

«Ну что? Вы просили об этом 15 лет! Не было ни дня, чтобы кто-то не написал или не подошел на улице с вопросом: когда же Аллочка вернется… Теперь я официально подтверждаю — Алла Гришко возвращается в последний сезон сериала "Универ"», — написала Кожевникова.

В новом сезоне «Универа» зрители увидят многих любимых актеров — Виталия Гогунского в роли Кузи, Стаса Ярушина (Антон) и Анну Хилькевич (Маша). Режиссером новых серий выступит Сэм Литовчин.

Кроме того, стало известно, что актриса Настасья Самбурская также вернется в сериал. Напомним, когда продолжение только начали снимать, Самбурская заявила, что не будет участвовать в проекте. Тогда артистка причиной своего решения назвала финансовые разногласия с продюсерской командой.

Кожевникова всегда тепло отзывалась о сериале «Универ». Актриса рассказывала, что покинула проект из-за усталости от роли Аллочки и тяжелых условий съемок — команда работала шесть дней в неделю по 12 часов, а эпизоды снимали в холодильном цеху завода «ЗИЛ».

Также напряжение на площадке привело к конфликту с Валентиной Рубцовой (Таней), из-за которого актрисы не общались целый год. Сейчас Рубцова занята в спин-оффе «СашаТаня».

Ранее сообщалось, что исполнитель роль Кузи в сериале «Универ» Виталий Гогунский заочно получил 12 лет тюрьмы на Украине.