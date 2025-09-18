Мария Львова-Белова встретилась с участниками молодежной смены «Послезавтра» в Подмосковье

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова встретилась с участниками 22-й молодежной смены «Послезавтра», в рамках которой 100 подростков приехали в Подмосковье из ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Проводить такие поддерживающие, развивающие смены нас в 2022 году попросили ребята из новых регионов и их семьи. Все эти годы мы повышали уровень подготовки вожатых, психологов, наставников. Каждый раз стараемся делать акцент на профориентацию, развитие творческих способностей, спорт. Наша задача – чтобы для детей дни на смене стали временем перезагрузки, чтобы они нашли новых друзей», – подчеркнула Львова-Белова.

Для участников подготовили дружеский турнир по гольфу при поддержке Ассоциации гольфа России, картинг, шахматный турнир под руководством Федерации шахмат России. Кроме того, подростки стали специальными гостями баскетбольного матча ПБК ЦСКА и футбольного матча между ФК «Динамо» Москва и «Спартак».

«Послезавтра» представляет собой проект социально-психологической адаптации детей и подростков из новых регионов России, а также детей, которых коснулись военные действия. Оператором проекта выступает Благотворительный фонд «Страна для детей». Генеральным партнером стало ПАО «Аэрофлот».

