Мария Шарапова купила особняк в Калифорнии, став соседкой Кэти Перри и Орландо Блума

Ранее недвижимость в Монтесито принадлежала Энн Лури, вдове бывшего магната и совладельца клуба НБА «Чикаго Буллз» Роберта Лури. Особняк с пятью спальнями окружен 3,3 акрами зеленого массива. На нем есть закрытая терраса с видом на океан.

Экс-первая ракетка мира стала соседкой звездной пары певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума, которым принадлежит еще большее владение неподалеку.

36-летняя Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Она является единственной россиянкой, побеждавшей на всех турнирах Большого шлема. Шарапова заработала на корте $38,7 млн призовых (четвертый результат в истории женского тенниса), а ее общее состояние Forbes оценивал $220 млн.

В декабре 2020-го Шарапова сообщила о своей помолвке с британским миллионером Александром Гилксом, в 2022-м у пары родился сын Теодор.