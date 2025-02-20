«Марк Твен, про остров что-то»: футболист «Локомотива» признался, что прочитал одну книжку

«Я единственное, что прочитал в своей жизни, — это был Марк Твен, про остров что-то было, не суть. У меня девушка начала пытаться читать Достоевского. Говорит, очень тяжело», — сказал Пиняев.

20-летний Сергей Пиняев считается одним из самых талантливых футболистов своего поколения в России. Свою карьеру в РПЛ он начинал в «Крыльях Советов», а в начале 2023 года перешел в «Локомотив». В нынешнем сезоне он сыграл 24 матча за железнодорожников во всех турнирах, забил семь мячей и отдал пять передач.

Ранее сообщалось, что «Спартак» остановил сделку по трансферу полузащитника «Браги» Родриго Саласара.