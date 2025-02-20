«Спартак» отказался подписывать Саласара, чтобы не злить «Зенит»

Издание отмечает, что трансфер Саласара был отменен по инициативе красно-белых, чтобы избежать конфликта с «Зенитом», который также активно интересовался этим игроком. Саласар даже успел пройти медосмотр в петербургском клубе.

«Спартак» и «Брага» уже договорились о сумме компенсации. Португальский клуб она устроила, но в «Браге» хотели получить банковские гарантии перевода.

25-летний Саласар в нынешнем сезоне провел за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость уругвайца в 16 млн евро.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забил самый «холодный» гол в своей карьере.