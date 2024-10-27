SHOT: корпоративы иноагента Моргенштерна подорожали на 6 млн руб.

Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) значительно увеличил стоимость своих корпоративных выступлений почти на 6 млн руб. с начала года, пишет SHOT.

Певец, у мамы которого произошли финансовое проблемы в России, продолжает гастролировать за границей и готов выступать на любых мероприятиях. Отмечается, что стоимость его концертов с начала 2024 года выросла с 9 до 14,9 млн руб. При этом рэпер предлагает скидку в размере 20% за быстрое согласование его приезда.

По информации SHOT, Моргенштерн* гастролирует по корпоративам с командой, состоящей из 7-8 человек. Большинство из них прилетают из Москвы и Санкт-Петербурга. Организаторы мероприятий в том числе должны покрыть все расходы на их вылет из России и прилет в страну, где будет проходить мероприятие.

В райдере певца присутствует алкоголь, но недавно из него пропала водка. Ее в списке заменили на вино и коньяк. При прибытии артистов на площадку в гримерках должны находиться 15 бутылок холодного пива (вместо прежних 30) и готовый кальян.

Также от организаторов требуют горячие мясные пиццы, энергетики, липовый мед, презервативы и смазку для интимных игр.

Ранее Моргенштерн* объяснил последние атрибуты тем, что хочет удостовериться во внимательности организаторов к его требованиям. Кроме того, за свои концерты рэпер берет оплату в виде криптовалюты.

Ранее сообщалось, что рэпера Гуфа и его бывшую жену Айзу намерены лишить родительских прав.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом.