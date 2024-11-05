Mash: нападающий Соболев играл в CS перед матчем после запрета «Зенита»

Российский нападающий Александр Соболев обновил свой ник в Steam и весь вечер играл в Counter Strike-2 вместе с блогерами, пишет Mash.

Отмечается, что «игровой марафон» футболист «Зенита» устроил прямо перед кубковым матчем с «Ахматом». По данным источника, Соболев изменил свой никнейм «Mash(Желтушники)». Раньше аккаунт футболиста назывался «Гений», «Гениален» и «Sobolev7».

В октябре Mash сообщал, что Соболев перестал активно играть в Dota 2 после того, как подписал контракт с питерским «Зенитом». Отмечалось, что причина заключалась в ультиматуме от тренерского штаба, согласно которому игроку предложили выбирать между веселым совмещением футбола и Dota, как в «Спартаке», или серьезной карьерой профессионального футболиста.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» 30 августа. За москвичей он играл с 2020 года, перейдя из самарских «Крыльев Советов». В составе «Спартака» нападающий стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, а также завоевал Кубок России в 2022 году.

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