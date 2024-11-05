Главу МОК призвали на коленях извиниться за участие Хелиф в Олимпиаде

Президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев выступил с резкой критикой в адрес главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, призвав его извиниться перед боксерами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В частности, что Кремлев призвал прояснить ситуацию в связи с недавними заявлениями относительно гендерного теста алжирской олимпийской чемпионки Иман Хелиф. Глава IBA назвал эти заявления ложью и сослался на медицинский отчет, который, по его словам, подтверждает, что Хелиф является мужчиной.

«От лица всего международного сообщества мы требуем извинений от руководства МОК, в частности от Томаса Баха, который, вопреки здравому смыслу, поставил личные интересы превыше всего. Он должен встать на колени перед оскорбленными девушками и всем боксерским сообществом, вернуть медали и признать свою ложь!», — написал Кремлев.

Хелиф стала олимпийской чемпионкой в 2024 году, а также достигла стадии четвертьфинала на Олимпийских играх 2020 года. В ее активе серебро чемпионата мира, титул чемпионки Африки, победа на Средиземноморских играх и звание чемпионки Арабских игр года в любительском боксе.

После победы Иман над итальянкой Анжелой Карини на Олимпийских играх 2024 года в социальных сетях начала распространяться информация о ее гендерной идентичности. В СМИ появилась информация, доказывающая, что у Хелиф имеются тестикулы и «микропенис» при отсутствии матки. Отчет медиков опубликовал французский журналист Джаффар Айт Аудиа. Врачи также определили у Хелиф мужской кариотип XY, уровень тестостерона и дефицит альфа-5-редуктазы второго типа.

Представители МОК, допустившие ее к Олимпийским играм, назвали эту информацию, а также тесты, подтверждающие гендер спортсменки, «недоказательными и недостоверными». Несмотря на споры, МОК одобрил участие Хелиф и другой боксерки Линь Юйтин в женском турнире на Олимпийских играх в Париже.

На чемпионате мира 2023 года обе спортсменки не прошли гендерный тест из-за повышенного уровня тестостерона. Однако на Олимпиаде Хелиф и Юйтин завоевали золотые медали в своих весовых категориях — до 66 и 57 кг соответственно.

Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова призналась, что ее сердце свободно.