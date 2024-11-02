Mash: подмосковное поместье Лерчек и ее экс-мужа подешевело на 1 млрд руб. из-за отсутствия спроса

Поместье блогера-миллионника Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема в Истре стало дешевле на 1 млрд руб., сообщил Mash.

Основные причины снижения цены — недостроенное состояние, недостаток интереса со стороны покупателей и сложности с оформлением, связанные с тем, что у недвижимости два хозяина — экс-супруги Чекалины.

В апреле цена на поместье составляла $21 млн (1,8 млрд руб.), а в настоящее время владельцы оценивают его в 879 990 000 руб. Спрос пока что отсутствует.

Отмечается, что объект имеет ряд других проблем. В конце мая 2024 года Валерия и Артем разделили поместье, хотя изначально единственной владелицей была Лерчек.

10 июля суд официально расторг их брак после 12 лет совместной жизни. Издание отмечет, что потенциальным покупателям придется тщательно проверять документы и договариваться сразу с обоими владельцами, из-за чего могут возникнуть риски, связанные с мошенничеством.

Особняк, выполненный в футуристическом хай-тек стиле и с панорамными окнами от пола до потолка, расположен в престижном поселке «Агаларов эстейт» в подмосковной Истре. Он имеет три этажа, площадь составляет 2193,5 кв. м, а рядом расположены 56 соток дорогой земли. На цокольном этаже находится гараж на десять парковочных мест и собственный кинозал.

На данный момент Лерчек по решению суда находится под домашним арестом. В отношении нее возбуждено уголовное дело переводе 251 млн руб. из РФ. Сейчас блогер находится в съемном особняке в поселке «Миллениум парк», расположенном рядом с собственным поместьем. Лерчек запретили пользоваться интернетом.

Ранее стало известно, что при признании «королевы марафонов» Елены Блиновской банкротом суд введет процедуру реализации ее имущества.