При признании Блиновской банкротом суд введет процедуру реализации ее имущества

Арбитражный суд Москвы произвел случайный отбор нескольких СРО (саморегулируемых организаций) и предложил им выдвинуть кандидатуры для назначения финансового управляющего в случае банкротства блогера Елены Блиновской. Об этом сообщил ТАСС.

Суд собирается решить вопрос о банкротстве Блиновской. Если будет установлено, что она неспособна удовлетворить требования кредиторов, суд признает ее банкротом и начнет процедуру реализации ее имущества.

В такой ситуации будет назначен финансовый управляющий, который займется продажей активов и погашением долгов Елены перед ее кредиторами.

Также адвокат сообщил, что у Блиновской всего два кредитора: Федеральная налоговая служба и банк ВТБ, который выдал ипотеку на загородный дом в поселке Миллениум Парк.

Ранее сообщалось, что подмосковное имущество семьи Блиновских собираются продать, однако, для этого нужно будет снять наложенный ранее на него арест.