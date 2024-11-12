В Москве экстренно госпитализировали телеведущего Юрия Николаева
Фото: [rutube.ru]
Телеведущий Юрий Николаев почувствовал себя плохо, в связи с чем был госпитализирован с высокой температурой. В настоящее время он находится в реанимации в одной из клиник Москвы, сообщает телеграм-канал 112.
Врачи исключили инфаркт и инсульт. Причина ухудшения самочувствия пациента пока не установлена.
В настоящее время медики проводят комплексное обследование, чтобы поставить точный диагноз.
Состояние Николаева остается стабильным, но ему необходимо находиться под наблюдением специалистов.
После получения результатов анализов медики составят план лечения.
Ранее сообщалось о том, что Игорь Николаев проигнорировал премьеру фильма жены «Азбука Морзе».