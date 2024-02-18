Mash: тяжелобольной Губин решил вернуться на сцену после 15 лет молчания

Кумир девчонок и звезда 90-х годов, автор песен «Лиза» и «Мальчик-бродяга» Андрей Губин планирует в наступившем году возобновить гастрольную деятельность.

Однако, как передает Mash, перед выступлениями певец и композитор планирует подлечиться. У Губина серьезные проблемы с мимикой и дикцией.

«Андрей Губин планирует вернуться с гастролями в этом году за скромные 700 тыс рублей. Организаторы готовят программу, надеясь, что певец поправит здоровье», — приводится в публикации.

Напомним, Андрей Губин последние 15 лет не выходит на сцену. Артист страдает от особой формы неврологического заболевания. Стоит отметить, что певцу с указанными отклонениями сложно не только выступать, но и даже общаться с поклонниками своего творчества.